Trwają prace remontowe na zamku w Rytrze. Wzgórze cały czas jest zamknięte dla turystów!

Roboty na zamku w Rytrze zaczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Na wzgórzu między innymi przebudowywana jest brama wjazdowa, a także baszta, która będzie podniesiona o kilka metrów. Na szczycie wieży będzie zbudowane zadaszenie, dzięki temu stanie się ona nowym punktem widokowym. Zamek będzie też dodatkowo oświetlony. To sprawi, że warownia będzie lepiej widoczna nocą.

Mówi Jan Kotarba wójt gminy Rytro

Zgodnie z umową prace na zamku w Rytrze mają się zakończyć do końca tego roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że remont uda się zakończyć wcześniej, bo już jesienią. Pod warunkiem, że fachowcom nie będzie przeszkadzać pogoda.

QUIZ. To prawdziwy cytat z "Misia"? Czasem zmieniliśmy tylko jedno słowo! Pytanie 1 z 15 "Czy konie mnie słyszą"? Tak, to prawdziwy cytat z "Misia" Nie Następne pytanie

Zamek w Rytrze zbudowano na przełomie XIII i XIV wieku. Składał się z zamku głównego położonego na szczycie góry, a także z dodatkowego budynku, który znajdował się od strony północnej. Dziedziniec zamku z trzech stron był otoczony murami. Do jednego z nich przylegała kamienna wieża.

Po latach z zamku zachowały się ruiny wieży i resztki muru. Od kilku lat gmina Rytro na zamkowym wzgórzu prowadzi różne prace remontowo – konserwatorskie. Do tej pory częściowo odnowiono tam mury, basztę, dziedziniec, a także wytyczono ścieżkę spacerową.

Ryterski zamek jest jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Rytro, ale też całej Doliny Popradu. Na szczyt prowadzi betonowo – asfaltowa droga, a dojście spacerem z parkingu zajmuje 30 minut. Zamek w Rytrze można zwiedzać za darmo. Sam parking jest jednak płatny. Rocznie to miejsce odwiedza około 50 tysięcy turystów.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!