Bieg po uśmiech w Nowym Sączu. Pobiegło kilkaset osób. Zywciężył Kacper Bogdański [GALERIA]

Run 4 a Smile 2026. Kto wygrał zawody?

Zawodnicy, którzy wystartowali w biegu głównym do pokonania mieli 4-kilometrową trasę, którą wytyczono po terenach nowosądeckiego skansenu, stadionu Jedność oraz Miasteczka Galicyjskiego. Na starcie stanęło około 200 osób. W najszybszym czasie dystans pokonał Kacper Bogdański który zrobił to w niecałe 15 minut.

Super trasa, mega fajna, naprawdę dla każdego, zarówno dla tych bardziej zaawansowanych jak i mniej, którzy zaczynają przygodę ze swoim bieganiem. Miejsce w takim biegu zawsze jest drugą sprawą drugorzędną. Tutaj liczy się cel, liczy się pomoc dla dzieciaków i ja też w tym celu biegłem dzisiaj, żeby po prostu pomóc. Cały czas tak naprawdę jestem w treningu. Trenuję bieganie, więc jest to moją codziennością. Pod ten bieg się nie przygotowywałem, to po prostu wyszło z kwestii samych treningów - powiedział tuż po przybyciu na metę zwycięzca Kacper Bogdański.

Run 4 a Smile. Dla kogi zbierane były pieniądze?

Celem głównym biegu była zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dwóch podopiecznych stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Pierwszą z nich jest Milena Ząber, 6-latka z Cieniawy, która zmaga się z rzadką chorobą nazywaną potocznie dziecięcą demencją. Drugi podopieczny, to 13-letni mieszkaniec Gorlic Maciej Bogoń. Nastolatek ma guza mózgu i przechodzi intensywne leczenie onkologiczne.