Jest pozwolenie na budowę nowego komisariatu Policji w Nowym Sączu

Nowy Sącz. Policja będzie bliżej centrum miasta

O budowie komisariatu Policji bliżej centrum Nowego Sącza mówi się od dawna. W 2011 roku mundurowi przenieśli się ze ścisłego centrum na ul. Grottgera, do nowo wybudowanej komendy. Kilka lat temu pojawiły się plany, żeby wybudować nowy komisariat bliżej starówki. To po głosach mieszkańców, którzy uważali, że po przeniesieniu komendy na obrzeża w mieście zrobiło się mniej bezpiecznie. Cztery lata temu Nowy Sącz przekazał na budowę komisariatu 40-arową działkę przy ul. Tarnowskiej. Później wyłoniono firmę, która wykona projekt i plan budowy. Kilka dni temu prezydent Ludomir Handzel podpisał pozwolenie na budowę.

To przybliża policję do centrum miasta, do naszych osiedli, podnosi bezpieczeństwo całego terenu. Bardzo się cieszę, że Nowy Sącz zdecydował się przekazać działkę na ten cel. Zwykle taki proces inwestycyjny to jest dwa, trzy lata. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji samorządu będziemy mogli się cieszyć nowym komisariatem policji. Będzie to także wsparcie dla terenów Chełmca. No ale przede wszystkim bliżej samego centrum osiedli mieszkaniowych, niż to jest zasięgu ulicy Grottgera – mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Szacuje się, że budowa może kosztować ponad 28 milionów złotych. W komisariacie przy ul. Tarnowskiej ma pracować na co dzień 120 funkcjonariuszy oraz 30 wozów policji.