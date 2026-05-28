Znowu pobiegną po uśmiech. Przed nami kolejny bieg Run 4 a Smile

Run 4 a Smil to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim akcja charytatywna. Pieniądze, które przy tej okazji uda się zebrać będą przeznaczone dla podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. W tym roku dla dwóch osób. To Milena Ząber i Maciej Bogoń.

Milena Ząber ma 6 lat i pochodzi z Cieniawy. Zmaga się z rzadką chorobą neurodegeneracyjną, nazywaną także dziecięcą demencją. Choroba prowadzi do postępującej utraty mowy, sprawności ruchowej i funkcji poznawczych. Maciej Bogoń ma 13 lat i pochodzi z Gorlic. Zmaga się z guzem mózgu, który wymaga intensywnego leczenia onkologicznego. Po dwóch operacjach walczy z powikłaniami choroby, w tym problemami neurologicznymi oraz zaburzeniami słuchu - mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z WSB NLU w Nowym Sączu

Bieg główny poprowadzi po terenie stadionu MOSiR Jedność, a także po terenie Skansenu. Meta będzie się znajdować w Miasteczku Galicyjskim. W tej kategorii przewidziano pomiar czasu. Każdy zawodnik dostanie pamiątkowy medal. Dodatkowo nagrodzeni będą też zwycięzcy poszczególnych kategorii biegowych, a także uczestnicy, którzy pokonają najdłuższy dystans lub osiągną najlepszy czas.

Ci, którzy nie zdążyli się zapisać też mogą wystartować. Wystarczy przed biegiem pojawić się w biurze zawodów. Do wyboru jest kilka kategorii wiekowych. Są biegi dla przedszkolaków, uczniów, a także dla osób dorosłych - dodaje Justyna Sokołowska-Woźniak

W miasteczku galicyjskim będzie czekać nie tylko sportowa rywalizacja, ale też wiele atrakcji dla całych rodzin. To między innymi animacje dla dzieci, pokazy taneczne, koncerty, pokazy samoobrony oraz wiele innych niespodzianek. Nie zabraknie także Strefy Technologii WSB-NLU, gdzie będzie można zobaczyć między innymi okulary VR, druk 3D oraz robo psa.

Tym razem będzie to już XIII edycja tego biegu. Wydarzenie jest organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu razem ze Stowarzyszeniem Sursum Corda oraz partnerami akcji. Do tej pory, w ramach wszystkich edycji biegu udało się zebrać około 500 000 złotych, które przeznaczono na leczenie i rehabilitacje dzieci.

