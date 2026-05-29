Nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji powstaną w Małopolsce. Pieniądze są podzielone

W naszym regionie takie pieniądze trafią do kilkunastu miast i gmin. Między innymi do Bobowej, Mszany Dolnej, Limanowej czy Piwnicznej‑Zdroju. Specjalne umowy, które gwarantują przyznanie pieniędzy już są podpisane. Tylko do wspomnianych miast trafi ponad 5 milionów złotych.

Zieleń w miastach to dziś nie luksus, ale konieczność. Dzięki funduszom europejskim tworzymy przestrzenie, które poprawiają komfort życia mieszkańców, pomagają chronić klimat i zatrzymywać wodę, a jednocześnie stają się nowymi miejscami spotkań i odpoczynku. To inwestycje, które będą służyć mieszkańcom przez wiele lat – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski

Na konto Bobowej trafi ponad 300 tysięcy złotych. Gmina zrealizuje dwa ekologiczne projekty. Jeden przy szkole muzycznej, a drugi w rejonie zajezdni autobusowej. Wyrosną tam nowe drzewa i krzewy, a także powstaną specjalne niecki, które pomogą zatrzymać wody opadowe. Nie zabraknie też budek lęgowych czy ławek do wypoczynku.

Mówi Witold Kozłowski wicemarszałek województwa i Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej

Mszana Dolna dostała ponad milion złotych na dalsze prace w Parku Miejskim, W planie jest pielęgnacja istniejących drzew, nowe nasadzenia, a także budowa małej architektury. Powstaną też nowe nawierzchnie oraz schody. Limanowa stawia natomiast na parki kieszonkowe. W sumie na terenie miasta będzie urządzonych 5 takich miejsc. Pojawią się w nich nowe drzewa, krzewy, łąki kwiatowe, a także energooszczędne oświetlenie LED. Na takie prace Limanowa dostała 1,5 miliona złotych.

Dzięki unijnym pieniądzom dużo zmieni się też w dzielnicy Nakło w Piwnicznej – Zdroju. Powstanie tam nowoczesna przestrzeń rekreacyjno-przyrodnicza z nowymi alejami spacerowymi, strefami zieleni i łąkami kwietnymi, a także kładkami umożliwiającymi obserwację przyrody. Na terenie gminy pojawią się też przystanki autobusowe wyposażone w zielone dachy.

To inwestycja w ekologię i rekreację, dzięki której mieszkańcy naszego regionu będą mogli odpoczywać w jak najlepszych warunkach. Dziękuję małopolskim włodarzom za aktywność, dobre pomysły i skuteczne sięganie po środki europejskie. Fundusze Europejskie są szansą, ale to samorządy najlepiej wiedzą, jak wykorzystać je z korzyścią dla swoich społeczności – dodał wicemarszałek Witold Kozłowski.

W sumie w całej Małopolsce na tego typu inwestycje zarząd województwa przeznaczył w sumie ponad 15 milionów złotych na 13 projektów.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!