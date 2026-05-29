Ruszyły rowerowe patrole Straży Miejskiej

Michał Rejduch
2026-05-29 14:00

Strażnicy miejscy w Nowym Sączu przesiadają się na rowery. Co roku o tej porze ruszają rowerowe patrole. Jednośladem można dojechać tam, gdzie nie wjedzie samochód. Pierwsze takie patrole zobaczymy już na mieście.

Strażnicy miejscy z Nowego Sącza na rowerach

i

Autor: Straż Miejska Nowy Sącz/ Materiały prasowe Strażnicy miejscy z Nowego Sącza na rowerach

Nowy Sącz. Strażnicy miejscy na rowerach 

Codziennie, w pogodne dni na ulicach Nowego Sącza spotkamy strażników miejskich na rowerach. W ciągu dnia na mieście pojawiają się dwa takie dwuosobowe zespoły. Kierowane są one głównie nad brzegi sądeckich rzek. Strażnicy na rowerach dbają między innymi o porządek w tych miejscach, sprawdzają, czy nikt nie spożywa alkoholu, czy nie śmieci, ale też kontrolują użytkowników elektrycznych hulajnóg na ścieżkach pieszo – rowerowych.

Polecany artykuł:

Zastępca komendanta policji stracił prawo jazdy, choć nadzoruje drogówkę. Pędzi…

Śladem ubiegłych lat, w okresie wiosenno-letnim, uruchamiamy takie patrole, lokujemy je szczególnie w te miejsca wzdłuż brzegów rzek: Kamienicy, Dunajca, tam, gdzie znajdują się ścieżki rowerowe. No i reagujemy na wszystkie wykroczenia dotyczące poruszania się w sposób prawidłowy na takiej ścieżce, zaśmiecania miejsc publicznych, bo z tym jest duży problem. Zwracamy uwagę na osoby poruszające się hulajnogami po tych ścieżkach rowerowych, bo niestety większość tych uczestników nie stosuje się do przepisów dotyczących prędkości i jeżdżą zbyt szybko. Wymuszają na rowerzystach pierwszeństwo, zajeżdżają drogę – mówi komendant Straży Miejskiej Wojciech Tyrkiel.

Sonda
Czy zakładasz na głowę kask, gdy jedziesz rowerem?

Takie patrole w Nowym Sączu uruchamiane są od kilkunastu lat. Straż Miejska współpracuje również z Policją, która także uruchomiła rowerowe patrole. W tym sezonie, podobnie, jak było to w poprzednich latach funkcjonariusze będą jeździć w patrolach mieszanych.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News
Elektryczne autobusy w gminie Podegrodzie
Galeria zdjęć 6
nowy sącz wiadomości
rower
Nowy Sącz
Straż Miejska