Ruszyły rowerowe patrole Straży Miejskiej

Nowy Sącz. Strażnicy miejscy na rowerach

Codziennie, w pogodne dni na ulicach Nowego Sącza spotkamy strażników miejskich na rowerach. W ciągu dnia na mieście pojawiają się dwa takie dwuosobowe zespoły. Kierowane są one głównie nad brzegi sądeckich rzek. Strażnicy na rowerach dbają między innymi o porządek w tych miejscach, sprawdzają, czy nikt nie spożywa alkoholu, czy nie śmieci, ale też kontrolują użytkowników elektrycznych hulajnóg na ścieżkach pieszo – rowerowych.

Śladem ubiegłych lat, w okresie wiosenno-letnim, uruchamiamy takie patrole, lokujemy je szczególnie w te miejsca wzdłuż brzegów rzek: Kamienicy, Dunajca, tam, gdzie znajdują się ścieżki rowerowe. No i reagujemy na wszystkie wykroczenia dotyczące poruszania się w sposób prawidłowy na takiej ścieżce, zaśmiecania miejsc publicznych, bo z tym jest duży problem. Zwracamy uwagę na osoby poruszające się hulajnogami po tych ścieżkach rowerowych, bo niestety większość tych uczestników nie stosuje się do przepisów dotyczących prędkości i jeżdżą zbyt szybko. Wymuszają na rowerzystach pierwszeństwo, zajeżdżają drogę – mówi komendant Straży Miejskiej Wojciech Tyrkiel.

Takie patrole w Nowym Sączu uruchamiane są od kilkunastu lat. Straż Miejska współpracuje również z Policją, która także uruchomiła rowerowe patrole. W tym sezonie, podobnie, jak było to w poprzednich latach funkcjonariusze będą jeździć w patrolach mieszanych.