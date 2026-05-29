Są dodatkowe pieniądze dla ratowników WOPR. Nad wodą będzie bezpieczniej!

Dariusz Ryś
2026-05-29 16:15

Nad wodą będzie bezpieczniej. To dzięki pieniądzom, które na ten sezon ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazał samorząd naszego województwa. W tym roku do podziału było 400 tysięcy złotych.

Autor: Darek Ryś

Tym razem pomoc trafi do kilkunastu grup WOPR, które działają w naszym regionie. Między innymi do wodnych ratowników z Nowego Sącza. Do Sądeckiego WOPR,  ale też do Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Pieniądze dostanie też Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Myślenicach, Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu.

Małopolska ma wiele miejsc do wypoczynku nad wodą, wsparcie ratownictwa wodnego jest absolutnie konieczne. Dbamy o bezpieczeństwo w takim samym stopniu mieszkańców jak i turystów, przyjeżdżających do naszego regionu - zapewnia marszałek województwa Łukasz Smółka

Przyznane pieniądze ratownicy WOPR będą mogli przeznaczyć między innymi na wakacyjne dyżury nad małopolskimi rzekami czy jeziorami, na zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla ratowników, a także na specjalistyczne kursy i szkolenia.

Samorząd województwa małopolskiego już od wielu lat pomaga wodnym ratownikom w naszym regionie. Od 2013 roku do małopolskich grup WOPR trafiło już kilka milionów złotych.

