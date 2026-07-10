Po raz kolejny została mistrzynią! Duży sportowy sukces policjantki z Nowego Sącza

Wspomniane biegi zorganizowano kilka dni temu. Na starcie pojawiło się ponad 300 biegaczy z kraju i zagranicy. Nie zabrakło też mocnej reprezentacji służb mundurowych. Na zawodników czekała wymagająca, bo około 7-kilometrowa trasa prowadząca na Miejską Górę w Limanowej. Przewyższenia sięgały około 350 metrów, a zróżnicowana nawierzchnia sprawiła, że rywalizacja wymagała od zawodników doskonałego przygotowania fizycznego, wytrwałości i determinacji.

Sądecka policjantka starsza sierżant Marlena Bajsarowicz podczas biegu zaprezentowała doskonałą formę, dzięki czemu w XIV Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Biegu Górskim została mistrzynią w kategorii kobiet. Na uwagę zasługuje również fakt, że w klasyfikacji generalnej kobiet w biegu Limanowa Forrest Marlena zajęła 3. miejsce, ustępując jedynie dwóm zawodniczkom - informuje Aneta Izworska policji w Nowym Sączu

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To nie jedyny tak duży sportowy sukces policjantki z Nowego Sącza. Warto przypomnieć, że pani Marlena Bajsarowicz 23 maja tego roku zajęła też 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Biegu Górskim podczas VI Półmaratonu Jaworze 2026. Tydzień wcześniej podczas IPA Games Wrocław 2026 w biegu na 10 kilometrów w kategorii kobiet pani Marlena wywalczyła brązowy medal.

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