Kierunek lekarski w Nowym Sączu. Decyzja ma być w najbliższych tygodniach

Nowy Sącz. Co z akredytacją na kierunek lekarski na ANS?

Po raz kolejny Akademia Nauk Stosowanych stara się o pozytywną decyzję, która pozwoli uruchomić kierunek lekarski w Nowym Sączu. Uczelnia ma odpowiednie zaplecze do tego, żeby kształcić przyszłych lekarzy, ale nie ma zielonego światła Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Co ciekawe, taką zgodę kilka dni temu otrzymała Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Rektor nowosądeckiej ANS jest dobrej myśli i tłumaczy to tym, że nowotarska uczelnia ocenę miał miesiąc wcześniej niż nowosądecka.

Cały czas jesteśmy w procesie oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną. Początkiem czerwca powinniśmy mieć oficjalną informację. Nowy Targ dostał ją wcześniej, ponieważ jeden miesiąc wcześniej mieli zespół oceniający, więc myślę tak, że początkiem czerwca, ewentualnie do połowy ta informacja powinna do nas płynąć. My jesteśmy cały czas dobrej myśli, natomiast decyzja może być różna, dlatego jesteśmy stonowani tutaj w opiniach. Infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani. Rozbudowa wydziału, cały czas trwa. Pojawią się nowe laboratoria, po ostatniej wizycie zespołu oceniającego PAK-i doposażaliśmy nowe laboratoria immunologii i genetyki. Jesteśmy przygotowani, czekamy na decyzję, rzeczywiście jaka będzie, to czas pokaże – mówi rektor ANS Józef Ciuła.

Obecnie kierunek lekarski realizowany jest tylko na trzecim roku. Polska Komisja Akredytacyjna to zespół ekspertów, który ocenia jakość kształcenia na uczelniach publicznych i niepublicznych. Swoje wyniki następnie przedstawia ministrowi szkolnictwa wyższego, opiniuje też przyznawanie uczelniom i szkołom wyższym uprawnienia do prowadzenia danych kierunków studiów. Poddanie się ocenie PKA jest obowiązkowe.