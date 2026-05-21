Ruszyła budowa kolejnej trasy dla rowerów w Starym Sączu. Na tym jednak nie koniec!

Będzie to już kolejny bezpieczny i wygodny kawałek ścieżki rowerowej, który powstanie przy tej drodze. Do tej pory rowerzyści mogli korzystać z odcinka, który zaczynał się w centrum Starego Sącza, a kończył mniej więcej przed miejscowością Mostki. Teraz trwa budowa kolejnej części, która pójdzie dalej.

Trasa będzie przeznaczona dla wszystkich. Zarówno dla tych, którzy do pracy czy szkoły dojeżdżają na rowerach, ale też dla tych, którzy na dwóch kółkach jeżdżą tylko rekreacyjnie. Będzie to też fajne miejsce do jazdy na hulajnogach - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Na tym jednak nie koniec, bo władze Starego Sącza już planują budowę kolejnego kawałka trasy dla rowerów przy tej drodze. Kiedy całość będzie gotowa na rowerze czy hulajnodze bezpiecznie i wygodnie będzie można przejechać już cały odcinek. Od Starego Sącza aż do Gołkowic.

Posłuchaj burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka

Jeszcze w tym roku nowe ścieżki pieszo – rowerowe powstaną też w innych rejonach Starego Sącza. Nie tylko na terenie miasta, ale też w gminie. Między innymi będzie to kolejny odcinek trasy dla rowerów wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Gabuniu wzdłuż drogi powiatowej.

Już teraz na terenie miasta i gminy Stary Sącz na rowerzystów czeka kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych, którymi do miasteczka można wjechać aż z czterech stron. Takie trasy są przy ulicy Jana Pawła II, Węgierskiej czy wspomnianą już ulicą Piłsudskiego. Ścieżką rowerową do centrum Starego Sącza wjedziemy też od strony starosądeckiej obwodnicy i mostu świętej Kingi.

Co ważne główne trasy rowerowe, które prowadzą przez Stary Sącz łączą się z siecią innych ścieżek dla rowerów, które prowadzą w kierunku Nowego Sącza, Podhala i Muszyny.

