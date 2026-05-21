W ten weekend największa impreza charytatywna w regionie. Przed nami Renovo Fest

Wielogłowy koło Nowego Sącza zapraszają na Renovo Fest

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że do celu brakuje około półtora miliona złotych. Fundacja Renovo podjęła się budowy dwóch domów dla dwóch rodzin z regionu sądeckiego. Żeby zebrać pieniądze, organizuje ogromny festiwal w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Będzie to impreza plenerowa, na którą zaproszono znane gwiazdy z Polski oraz z regionu sądeckiego. Teren imprezy zostanie podzielony na kilka stref. Chętni będą mogli zobaczyć rajdy samochodów wyścigowych, obejrzeć ciężarówki, czy samochody sportowe. Będzie też okazja do tego, żeby kibicować sportowcom, bo na pobliskim boisku odbędą się mecze piłkarskie. Dla dzieci zaplanowano strefę dmuchańców, a także możliwość wejścia do szybowca czy śmigłowca, które również znajdą się na terenie imprezy.

W trakcie dwudniowej imprezy nie zabraknie koncertów. Na festiwalowej scenie w sobotę wystąpią Małgorzata Szarek, Kapela Ciupaga, Redlin, a gwiazdą będzie Sławomir. Niedziela będzie w klimatach folkowych. Na scenie zobaczymy Kapitana Folka, Kapelę Roy, a gwiazdą będzie Kordian. Dla mieszkańców Sądecczyzny, którzy chcą wybrać się samochodem, przygotowano parking na miejscu. Będzie też możliwość dojazdu specjalnym autobusem, który ma kursować z Dworca MPK w Nowym Sączu do samego miejsca, gdzie będzie odbywał się festiwal.

Dla kogo będą zbierane pieniądze na Renovo Fest?

W styczniu informowaliśmy, że Fundacja Renovo z Nowego Sącza rusza z dwoma dużymi projektami. Chce ona wybudować dom dla jednej rodziny i dokończyć rozpoczętą już budowę dla drugiej. Obie pochodzą z regionu sądeckiego i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Pani Dorota ma dwójkę synów z autyzmem, a pani Anna, która ma dwójkę własnych dzieci, jest też rodziną zastępczą dla czwórki innych dzieci. Obie rodziny mieszkają w małych wynajmowanych mieszkaniach. Pani Anna w 2018 roku rozpoczęła budowę domu, ale ze względów finansowych musiała ją przerwać. Pani Dorota z kolei ma ziemię, na której mogłaby wybudować dom, ale nie stać jej na budowę. Pieniądze będzie można wpłacać do puszek, ale też zrobić przelew blikiem.