Specjalne kosze do segregacji śmieci pojawiły się na kilku sądeckich osiedlach

2026-05-21 8:59

Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć sądeczan jak segregować odpady. Takie pojemniki zainstalowano na razie w kilku miejscach miasta.

Autor: Michał Rejduch Kosze - kredki na Kocich Plantach

Kosze – kredki można znaleźć przy placu zabaw na os. Wojska Polskiego, na Kocich Plantach oraz na placu zabaw na os. Kochanowskiego. Ustawiło je miasto. Władze zaznaczają, że to kosze edukacyjne, które mają uczyć dzieci i młodzież odpowiedniej segregacji śmieci. Każda z kredek ma inny kolor i opowiada innym odpadom. Do żółtej można wrzucać metale i tworzywa sztuczne, do zielonej szkło, niebieska przyjmuje papier, do brązowej mają trafiać odpady biodegradowalne, a do czarnej zmieszane. Kosze powstały z inicjatywy radnych miasta Dawida Dumany, Jakuba Prokopowicza i Krzysztofa Ziaji.

Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji? Poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych. Myślę, że bardziej ochoczo wtedy podchodzą do kosza. Każda z kredek oznaczona jest odpowiednim kolorem, niebieski, żółty, brązowy, także podpisana, także dzieci łatwo będą mogły znaleźć przeznaczenie każdego kubełka – wyjaśnia Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.

Pojemniki bardzo spodobały się mieszkańcom Nowego Sącza, którzy już chętnie do nich wrzucają śmieci. Władze miasta chcą podobne kosze – kredki ustawić na każdym sądeckim osiedlu.

