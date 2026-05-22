Kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu

Michał Rejduch
2026-05-22 7:28

Nowe mieszkania na wynajem powstaną w Starym Sączu. Miasto podpisało waśnie umowę ze spółką SIM Małopolska, która wykona inwestycje. Bloki mają być gotowe za trzy lata.

Nowe mieszkanie

i

Autor: RomanR/ Shutterstock

Stary Sącz. Powstaną kolejne mieszkania na wynajem 

Dwa nowe bloki wybudowane zostaną przy ulicy Podegrodzkiej w sąsiedztwie istniejących. Znajdzie się w nich 96 mieszkań o powierzchni od 31 do 72 metrów kwadratowych, wykończone i gotowe do zamieszkania. Będą to lokalne na wynajem długoterminowy. Projekt bloków ma być wykonany w ciągu 9 miesięcy.

Polecany artykuł:

Przyjdź i oddaj krew. Jest kolejna akcja w regionie. Tym razem w Nowym Sączu

To konkretne działania, które dają młodym ludziom szansę na pozostanie w Starym Sączu, a osobom pracującym w regionie dostęp do solidnych i przystępnych cenowo mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji — podkreślał podczas podpisania umowy Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Sonda
Kto ma ładniejsze mieszkanie?

Spółkę SIM Małopolska tworzy 16 gmin, w tym Stary Sącz. Podobne inwestycje są realizowane między innymi w Brzesku, Tuchowie, Korzennej, Dąbrowie Tarnowskiej i Ciężkowicach.

Losowanie drużyn do Turnieju Remarland Sokolik Cup
Galeria zdjęć 7
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
blok
mieszkania
stary sącz wiadomości
Stary Sącz