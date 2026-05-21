Przyjdź i oddaj krew. Jest kolejna akcja w regionie. Tym razem w Nowym Sączu

Dariusz Ryś
2026-05-21 16:45

Jest kolejna okazja do podzielenia się krwią. Tym razem w miejskim ratuszu w Nowym Sączu. Ten cenny lek będzie można oddać w piątek, 22 maja. Ci, którzy się pojawią, przejdą badanie i się zarejestrują będą też mogli liczyć na małą niespodziankę.

Autor: Darek Ryś

Akcje oddawania krwi miasto organizuje z okazji otwarcia ratusza po remoncie, który zakończył się dwa tygodnie temu. Dlatego Ci, którzy podzielą się tym cennym lekiem przy okazji będą też mogli zobaczyć co w tym zabytkowym budynku się zmieniło i jakie nowości się tam pojawiły.

Krew w nowosądeckim ratuszu będzie można oddawać w piątek, 22 maja. Akcję zaplanowano między godziną 08:00, a 11:30. Każda osoba, która chce podzielić się tym cennym lekiem musi być pełnoletnia, wypoczęta i zdrowa. Trzeba ze sobą zabrać dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem.

Mówi Tomasz Baliczek z urzędu miasta Nowego Sącza
Na odważnych, którzy nie boją się igieł będą też czekać niespodzianki od władz miasta. Każdy, kto w tym dniu odda krew, dostanie darmową wejściówkę na kryty basen w Nowym Sączu -  mówi Tomasz Baliczek z urzędu miasta Nowego Sącza 

Warto pamiętać, że w Nowym Sączu krew można oddawać nie tylko przy okazji takich akcji. Na krwiodawców czeka Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 55. Krew można tam oddawać od poniedziałku do piątku między godziną 7:00, a 12:00.

Nowosądeckie RCKiK organizuje też wiele akcji wyjazdowych. W najbliższych tygodniach w regionie sądeckim krew będzie można oddać między innymi w Długołęce Świerkli, Starym Sączu, Stadłach czy w Muszynie.

