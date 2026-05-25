Nowa klasa sportowa w sądeckim liceum. Kobiety będą trenować piłkę nożną

Nowy Sącz. Pierwsza w regionie taka klasa sportowa

Będzie to jedyna taka klasa w Nowym Sączu. W IV LO od września ruszy klasa o profilu piłki nożnej kobiet. Rekrutacja już trwa, a chętni, którzy chcą dołączyć, muszą się pospieszyć, bo czasu zostało niewiele – tylko do 1 czerwca. Będzie to kolejna nowość w ofercie edukacyjnej Nowego Sącz po klasie o profilu piłki siatkowej, który również od września uruchomi to liceum sportowe. Treningi będą prowadzić zawodowcy, którzy od lat pracują z piłkarzami i piłkarkami. Jednym ze szkoleniowców ma być Wojciech Mróz. Patronem honorowym klasy będzie Paulina Tomasiak, która gra w Reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet.

Trzeba wykorzystać moment i jak najszybciej się do tej klasy zapisać. We wrześniu ruszamy treningami. Treningi będą się odbywać w różnych miejscach. Jeśli chodzi o boisko naturalne, to na Kilińskiego. Jeśli chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią, to na Zawadzie. Także te warunki mamy bardzo dobre. Filarem kadry trenerskiej jest przede wszystkim pan Wojciech Mróz, który jest łowcą talentów, no i szlifuje te diamenty. To będzie łączona klasa, czyli męsko-żeńska, natomiast zajęcia się odbywają w podgrupach i tam jest tak, że dziewczyny mają osobno treningi, chłopcy mają osobno. Inna kadra trenerska do dziewczyn, a inna kadra trenerska do chłopców – wyjaśnia Jerzy Galara, dyrektor szkoły.

W klasie mają się uczyć maksymalnie 24 osoby. Rekrutacja do klasy o profilu piłka nożna kobiet potrwa do 1 czerwca.