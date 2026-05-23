To są dwa dni pełne emocji, dobrej energii i wspólnego pomagania. Trwa RENOVO FEST

Na tych, którzy pojawią się na festiwalu będzie czekać wiele atrakcji. To między innymi koncerty, strefa food trucków, strefa gier i zabaw dla dzieci oraz zajęcia z animatorkami. Coś dla siebie znajdą też fani samochodów. Są zarówno samochody wyścigowe, jak i wielkie ciężarówki. Ci bardziej odważni Nowy Sącz mogą zobaczyć z lotu ptaka, bo na miejscu jest specjalna platforma widokowa, a nawet śmigłowiec.

Na festiwalu nie brakuje też przeróżnych pokazów. Między innymi pokazu pierwszej pomocy, psów ratowniczych, jest symulator dachowania czy mobilna strzelnica. Swoje stanowiska mają też służby. Jest policja, straż pożarna, wojsko oraz Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Coś dla siebie znajdą też fani aktywnego stylu życia, bo działa strefa sportowa, a także strefa edukacyjna z przeróżnymi warsztatami i zajęciami.

RENOVO FEST to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim wydarzenie charytatywne, podczas którego zbierane są pieniądze na nowe domy dla dwóch mam, które samotnie wychowują niepełnosprawne dzieci.

Jedną z bohaterek festiwalu jest pani Anna z Trzetrzewiny w gminie Chełmiec. To samotna matka z dwójką własnych dzieci i trójką dzieci w pieczy zastępczej. Dzieci są z zespołem FAS. Pani Anna rozpoczęła budowę domu w 2020 r., ale już w 2025 roku budowę wstrzymano z powodu chorób dzieci. Pieniądze, które uda się zebrać będą przeznaczone na dokończenie budowy.

Drugą rodziną, dla której są zbierane pieniądze jest rodzina Pani Doroty z Gródka nad Dunajcem. Samotna matka od 20 lat wychowuje trzech synów. Jakub i Kacper są bliźniakami z autyzmem. Jakub ma napady agresji i potrzebuje miejsca do wyciszenia. Wszyscy mieszkają w ciasnym mieszkaniu komunalnym. Dla tej rodziny fundacja Renovo chce zbudować zupełnie nowy dom.

Zadanie nie jest łatwe, bo dokończenie domu dla Rodziny z Trzetrzewiny oraz budowa nowego domy dla rodziny z Gródka nad Dunajcem razem z wyposażeniem ma kosztować około półtora miliona złotych. Dlatego każda złotówka jest dosłownie na wagę złota.

RENOVO FEST potrwa dwa dni. W sobotę, 23 maja i niedzielę 24 maja w Wielogłowach. Na festiwal wchodzimy za darmo. Większość atrakcji także jest bezpłatna.

