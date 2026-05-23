Uwaga na burze w górach. Wiosną i latem zdarzają się bardzo często i są niebezpieczne!

Turyści nie mogą zapominać, że w górach nawet tych niższych także może być niebezpiecznie. Dużym zagrożenie mogą okazać się burze, które wiosną i latem będą pojawiać się bardzo często. Szczególnie w drugiej części dnia.

Dlatego tak ważne jest, żeby przed wyjściem na szlak dokładnie sprawdzić prognozę pogody, a także aktualne ostrzeżenia meteo. Zaplanujmy trasę tak, aby móc wrócić przed załamaniem pogody. Jeśli prognozy mówią o możliwości burz, zrezygnujmy z wyjścia w góry lub przełóżmy wycieczkę na inny dzień - radzą ratownicy GOPR z Krynicy Zdroju

GOPR przypomina, że burza w górach to nie tylko deszcz, ale silny wiatr, co może mocno utrudnić możliwość szybkiego zejścia ze szlaku w bezpieczne miejsce. Nie możemy też zapominać, że pogoda w górach potrafi zmienić się w kilka minut. Słoneczny poranek nie oznacza, że tak będzie przez cały dzień.

A jeżeli burza już zaskoczy nas na szlaku, to nie panikujmy, zejdźmy z grani i szczytów, unikajmy samotnych drzew, skał, metalowych elementów, cieków wodnych, nie chowajmy się pod drzewami, odłóżmy metalowe przedmioty i kijki trekkingowe, zachowajmy odstęp od innych osób – przypominają ratownicy Krynickiej Grupy GOPR.

Na górską wycieczkę zabierzmy też naładowany telefon komórkowy, a w nim zapisany numer do górskich ratowników. To 601-100-300 lub 985. Warto też na smartfon pobrać aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

