Kto zbuduje nowy most w Jazowsku? PZD już sprawdza i ocenia oferty

Dobre wiadomości są takie, że prawie wszystkie oferty, które zgłoszono do przetargu mieszczą się w budżecie, który na prace budowlane chce przeznaczyć Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza. Większość firm swoją prace wyceniło na mniej niż 21 milionów złotych.

Polecany artykuł: Kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem powstaną w Starym Sączu

Najtańszą ofertę wyceniono na kwotę prawie 16 milionów złotych, a najdroższą na ponad 22 miliony złotych. Przesłane propozycje będą teraz sprawdzane i oceniane przez pracowników PZD. Firma, która wygra będzie musiała zbudować nowy most, rozebrać stary i zbudować dojazdy. Na takie prace będzie miała 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestnika Hotelu Paradise 12? Czas na SPRAWDZIAN WIEDZY Pytanie 1 z 19 Co to jest Wielki Bełt? Cieśnina w Danii Zdarza się po imprezie Wymiociny Maszyna Następne pytanie

Nowy most pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą będzie miał ponad 130 metrów długości i około 15 metrów szerokości. Będą dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, chodnik i nowe oświetlenie.

Podobny most samorząd powiatu nowosądeckiego chce też zbudować w Dolinie Popradu. Taką przeprawę zaplanowano w gminie Rytro na trasie Sucha Struga – Głębokie. Most powstanie powyżej starej przeprawy, będzie szerszy z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Firmy, które chciały zająć się budową mogły się zgłaszać do 22 maja.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!