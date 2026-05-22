Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się krwią!

Akcje oddawania krwi miasto zorganizowało z okazji otwarcia ratusza po remoncie, który zakończył się dwa tygodnie temu. Dlatego Ci, którzy podzielili się tym cennym lekiem przy okazji mogli też zobaczyć co w tym zabytkowym budynku się zmieniło i jakie nowości się tam pojawiły.

Krew w nowosądeckim ratuszu można było oddawać w piątek, 22 maja. Akcję zorganizowano między godziną 08:00, a 11:30. W sumie zgłosiło się kilkanaście osób, ale z różnych powodów nie wszyscy krew mogli oddać. W sumie udało się zebrać blisko 5 litrów tego cennego leku.

Posłuchaj krwiodawców i Celiny Pancerz z RCKiK w Nowym Sączu

Warto pamiętać, że w Nowym Sączu krew można oddawać nie tylko przy okazji takich akcji. Na krwiodawców czeka Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 55. Krew można tam oddawać od poniedziałku do piątku między godziną 7:00, a 12:00.

Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ma więcej niż 18 lat, a mniej niż 65. W dniu oddania krwi trzeba być wyspanym i wypoczętym, zdrowym, nie mieć oznak przeziębienia i nie przyjmować żadnych leków. Trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Samo pobranie 450 mililitrów krwi pełnej trwa około 10 minut – przypomina Celina Pancerz z nowosądeckiego oddziału RCKiK

Nowosądeckie RCKiK organizuje też wiele akcji wyjazdowych. W najbliższych tygodniach w regionie sądeckim krew będzie można oddać między innymi w Długołęce Świerkli, Starym Sączu, Stadłach czy w Muszynie.

