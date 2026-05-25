Kierunek lekarski wraca do Nowego Sącza. Akademia Nauk Stosowanych ma zgodę!

Kierunek lekarski w Nowym Sączu ruszył jesienią 2023 roku. Zdecydował o tym ówczesny minister edukacji narodowej mimo, że ANS nie miała pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dlatego nabór na ten kierunek wstrzymano. W sumie na 3 lata.

Polska Komisja Akredytacyjna w międzyczasie ponownie sprawdzała Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i ponownie nie przyznała pozytywnej opinii dla kierunku lekarskiego. Uczelnia jednak nie zrezygnowała i od decyzji PKA się odwołała. ANS spełniała też wymogi, które stawiała Polska Komisja Akredytacyjna.

Mówią rektor ANS, jedna ze studentek oraz prodziekan wydziału lekarskiego

Na terenie uczelni powstało między innymi nowoczesne prosektorium, które zbudowano przy ulicy Kościuszki. Budynek ma powierzchnię prawie 240 metrów kwadratowych. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt. Taki jak między innymi basen formalinowy do przechowywania czterech ciał, basen mobilny, komora chłodnicza na cztery miejsca, dwa stoły sekcyjno-anatomiczne, stanowiska do mycia zwłok oraz szereg niezbędnych narzędzi. W budynku znajdują się również szatnie i zaplecze sanitarne.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jest trudno, zaliczamy już od 4/10! Pytanie 1 z 10 Który z nich uchodzi za archetyp "człowieka renesansu"? Michał Anioł Leonardo da Vinci Galileusz Następne pytanie

ANS buduje też nowy gmach dla wydziału lekarskiego, w którym znajdą się nowoczesne pracownie i sale wykładowe. Między innymi symulacji medycznej, umiejętności położniczych, porodowa, intensywnej terapii noworodków i wcześniaków, pediatryczną, salę operacyjną czy sale umiejętności chirurgicznych i technicznych. Budowa jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma się zakończyć już w lipcu.

Uczelnia ma też podpisane umowy między innymi ze szpitalami w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Nowym Targu czy w Krakowie, gdzie przyszli lekarze będą mieli praktyki. ANS chwali się też kadrą. Od roku akademickiego 2026/2027 uczelnia będzie miała 10 profesorów, 18 doktorów habilitowanych, 99 doktorów oraz 26 lekarzy lub magistrów.

To wszystko doprowadziło do tego, że Akademia Nauk Stosowanych dostała pozytywną opinie PAK i może ogłosić nabór na kierunek lekarski. Na razie trwa wymiana dokumentacji pomiędzy PKA, ANS, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Zdrowia. Jeżeli nic się nie zmieni, to sprawy formalne powinny zakończyć się do połowy czerwca. Później uczelnia będzie mogła ogłosić nabór na kierunek lekarski. Na pierwszy rok ANS będzie mogła przyjąć 50 osób.

Kiedy w 2023 roku kierunek lekarski ruszał w Nowym Sączu uczelnia przyjęła 50 osób. Dziś z tej grupy zostało tylko 3 studentów. Pozostali przez niepewną sytuację przenieśli się na inne uczelnie w kraju. Akademia Nauk Stosowanych nie jest jedną tego typu uczelnią, która w Małopolsce będzie kształcić lekarzy. Kilka dni temu pozytywną opinię od PKA dostała też Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Akademia Nauk Stosowanych powstała w 1998 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nazwę zmieniono w 2022 roku. Instytuty stały się wydziałami, a zakłady katedrami.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!