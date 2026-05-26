Listy najemców nowych mieszkań STBS przy ul. 29 listopada są już przygotowane. Kto dostanie lokal?

STBS Nowy Sącz ma gotowe listy najemców bloków przy ul. 29 listopada

W drugim naborze, jaki ogłoszono na początku tego roku, złożono ponad 800 wniosków. Po dokładnej analizie, sprawdzeniu wniosków przez kilka komisji, wybrano blisko 90 osób, które swoje cztery kąty mają zagwarantowane. Jest też lista rezerwowa. Na niej znalazły się osoby, które mogą starać się o pozostałe 50 mieszkań. Informacje o tym, na której liście znalazły się osoby starające się o lokale, mają być przesłane pocztą i umieszczone w systemie, w którym chętni składali wnioski, w najbliższych dniach.

Niebawem będzie publikowana lista najemców i lista rezerwowa. Pan prezydent będzie zatwierdzał listy. Ten tryb wyłaniania osób był jasny. Trzy grupy niezależne między sobą weryfikowały każdy wniosek. Wiemy, że jest to bez najmniejszych błędów zrobione. Łącznie trafiły do nas 802 wnioski. 87 wniosków zostało ocenionych na podstawową listę najemców, 71 wniosków w trafia na listę rezerwową. Mamy 50 mieszkań do obsadzenia z listy rezerwowej. To osoby, które znalazły się na liście rezerwowej, dostaną do wyboru wolne mieszkania, które zostały i po prostu będą mogły złożyć oświadczenie, że proszą o przydzielenie ich do takiego i takiego mieszkania. Jeśli na jedno mieszkanie trafi więcej niż jedna osoba, będziemy oceniać liczbę punktaków. Osoba, która dostanie najwięcej punktów, otrzyma mieszkanie. W najbliższych dniach, tygodniach będziemy przystępować do podpisywania umów między spółką a najemcami — mówił Jacek Żelasko, prezes STBS.

W nowych blokach jest 137 mieszkań o różnej powierzchni. Każde z nich posiada komórkę lokatorską, miejsce postojowe w garażu podziemnym. Mieszkania są wykończone. Na podłogach znajdują się panele i płytki, w kuchni kuchenka elektryczna i podłączenia do wody i kanalizacji. W łazienkach na ścianach i podłodze są płytki, zamontowano też toalety, umywalki oraz wanny lub prysznice.