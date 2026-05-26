W Akademii Nauk Stosowanych rozmawiają o bezpieczeństwie

Konferencja odbywa się już po raz trzeci. W tym roku po raz pierwszy ma ona charakter międzynarodowy. Do Nowego Sącza przyjechali uczestnicy z kilku krajów europejskich, m.in. z Norwegii, Estonii, Litwy, Chorwacji, a także ze Stanów Zjednoczonych. Jednak to głos ekspertów z Ukrainy wybrzmiewa najmocniej. To właśnie oni dzielą się wiedzą i doświadczeniem związanych z wojną, która trwa za naszą wschodnią granicą. We wtorek, 26 maja spotkania były poświęcone współczesnym konfliktom zbrojnym i temu, jak wpływają na bezpieczeństwo globalne i regionalne. W środę, 27 maja spotkania będą poświęcone ochronie ludności i bezpieczeństwie człowieka.

Zaprosiliśmy uczestników z różnych zakątków Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Europę, mamy tutaj uczestników z Norwegii, z Estonii, z Litwy, z Ukrainy, Chorwacji, Rumunii oraz Słowacji. Sprzyja to wymianie doświadczeń. Szczególnie uczestnicy z Ukrainy mogą nam opowiedzieć o tym, co się dzieje za naszą granicą z własnego doświadczenia, o przyczynach, o skutkach tego konfliktu. Jest to bardzo istotne dla nas jako kraju sąsiadującego z Ukrainą – mówił podczas konferencji prasowej profesora Marian Żuber, kierownika Katedry Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych.

Konferencja potrwa do czwartku, 28 maja. W pierwszym i drugim dniu głos zabiorą eksperci różnych dziedzin związanych z obronnością. W ostatnim dniu konferencji zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa prezentowane przez studenckie koła naukowe.