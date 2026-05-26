Na sport i rekreacje stawia gmina Łososina Dolna. Nowe obiekty już powstają

Nowoczesny skatepark i pumptrack powstaną na terenach, które leżą nad samym Jeziorem Rożnowskim na tak zwanym „molo” w Tęgoborzy. Umowę z firmą, która zajmie się budowę takich parków gmina podpisała w połowie maja. Prace potrwają kilka miesięcy.

To duży krok w kierunku zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszej gminy. Chcemy, aby Tęgoborze zyskało nowoczesną przestrzeń, która będzie tętnić życiem, integrować mieszkańców i przyciągać odwiedzających - mówi wójt gminy Adam Wolak

Po zakończeniu prac na mieszkańców Tęgoborzy będzie czekać Nowoczesny skatepark dostosowany do jazdy na deskorolkach, rolkach i hulajnogach oraz dynamiczny pumptrack czyli specjalnie wyprofilowany tor przeszkód dla rowerzystów. Na miejscu nie zabraknie też mniejszych elementów, które będą sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi.

