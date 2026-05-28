Paweł z sądeckiej "Samochodówki" najlepszy w kraju! Jedzie na zawody do Rygi

Uczeń sądeckiej "Samochodówki" mistrzem Polski

Paweł Kluska z sądeckiej "Samochodówki" najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic, który odbył się w Warszawie. Przygotowywał się do niego pod okiem nauczycieli szkoły Grzegorza Poręby i Jarosława Adamczyka. Paweł do wykonania miał 12 zadań konkursowych. Liczyła się nie tylko precyzja, ale też czas wykonania. Każde z nich było punktowane. Zadania polegały na naprawie elementów silnika, wymianie części, czy prawidłowym podłączeniu elementów elektrycznych samochodu. Oceniane było także BHP przy pracy.

Tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, czy zdobędę to pierwsze miejsce, czy nie. Ponieważ tabeli wyników nie było widać, ale było to wielkie szczęście i zadowolenie. Musiałem zmierzyć się z zawodnikami, z czasem, z zadaniami różnych kategorii, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani. Wszystkie zadania były dla mnie zaskoczeniem. Teraz przede mną konkurs w Rydze. Potrwa on trzy dni, będzie trochę więcej zadań, więcej uczestników, jeden uczestnik z każdego kraju – powiedział Radiu Eska Paweł Kluska.

Nagroda dla Pawła i nagroda dla szkoły

Paweł zdobył pierwszą nagrodę i dzięki temu pojedzie reprezentować nasz kraj na zawodach europejskich w Rydze. Odbędą się one 11 czerwca. Na razie nie wiadomo, z jakimi zadaniami tam będzie trzeba się zmierzyć. Uczeń samochodówki za pierwsze miejsce zdobył nagrodę pieniężną, którą chce przeznaczyć na sprzęt niezbędny do naprawy pojazdów oraz na kursy związane z mechaniką. Również szkoła otrzymała voucher w wysokości 5 tysięcy złotych na zakupy w jednej z firm oferującej narzędzia i wyposażenie do warsztatów samochodowych. Paweł jest uczniem czwartej klasy technikum.