Schronisko szuka wolontariuszy do wyprowadzania psów na spacery

Nowy Sącz. Schronisko dla zwierząt szuka wolontariuszy

Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu działa od kilku lat. Pracuje w nim na co dzień kilka osób, które odpowiadają za opiekę nad psami. W azylu przebywa około 60 psów. Część z nich wypuszczana jest na specjalne, ogrodzone wybiegi. Każdy z nich potrzebuje kontaktu z człowiekiem i nauki wyprowadzania na spacer. Dlatego też schronisko szuka osób, które mogłyby pomóc w dni powszednie.

Chatka psiego dziadka w schronisku w Nowym Sączu

Apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Chcemy te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie — mówi Joanna Otto ze schroniska.

Schronisko szuka osób pełnoletnich. Te, które nie mają ukończonych 18 lat, na spacery mogą chodzić z osobami dorosłymi. Schronisko można odwiedzać codziennie w godzinach od 11 do 16. Wtedy tez odbywają się spacery z psami.