Uwaga na drogach. Są kolejne poważne wypadki!

Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nastolatków na hulajnodze doszło kilka dni temu w Marcinkowicach w gminie Chełmiec oraz w Nowym Sączu. W jednym i drugim przypadku poszkodowani to nastolatkowie, którzy takimi pojazdami jechali. To 12-letni chłopiec i 14-letnia dziewczyna. Do tragicznego wypadku doszło też w miejscowości Żbikowice w gminie Łososina Dolna. Był to wypadek motocyklowy. Kierowcy pojazdu niestety nie udało się uratować. Życie stracił 31-letni mężczyzna.

Policjanci wyjaśniają teraz jak doszło do tych wypadków. Przy tej okazji mundurowi proszą też o ostrożność na drodze. Bez względu na to, jakim pojazdem jedziemy. Nie ryzykujmy i przestrzegajmy przepisów.

Zadbajmy o widoczność czyli o sprawne oświetlenie pojazdu i elementy odblaskowe. Chrońmy głowę. Kask to podstawa. Pamiętaj, że od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Nigdy nie zakładaj, że inny kierujący Cię widzi lub ustąpi Ci pierwszeństwa, nawet jeśli tak wynika z przepisów - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Unikajmy gwałtownych manewrów, a każdy zamiar skrętu czy zmiany pasa ruchu sygnalizujmy wyraźnie i odpowiednio wcześnie. ​Dostosujmy prędkość nie tylko do limitów prawnych, ale przede wszystkim do stanu nawierzchni, pogody i natężenia ruchu. Nigdy nie kierujmy pojazdem pod wpływem alkoholu czy substancji niedozwolonych.

