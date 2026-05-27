Będzie 3 most na Dunajcu w Nowym Sączu. Wybrano firmę, która zajmie się budową!

Nowa droga ma połączyć trasę krajową numer 87, która jest częścią ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Pienin i Podhala, a także łączy się z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza.

Rozstrzygnięcie przetargu przybliża nas do realizacji kluczowej inwestycji drogowej w tej części Małopolski. Zakorkowane ulice Nowego Sącza od dawna pokazują, jak bardzo potrzebna jest ta przeprawa przez Dunajec. Liczę, że nowy most i połączenie drogowe nie tylko skrócą czas przejazdu i poprawią bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, ale będą też impulsem rozwojowym dla całej Sądecczyzny - mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka

Przetarg na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił w lipcu 2025 roku. Według ZDW najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm INTOP S.A oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A z Dębicy, które swoją pracę wyceniło na 179,5 miliona złotych. Na wszystkie zaplanowane prace wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Nowa droga pomiędzy ulicą Węgierską w Nowym Sączu, a trasą wojewódzką 969 będzie miała w sumie około 3,5 kilometra długości. na trasie powstaną też 4 ronda, most nad rzeką Dunajec o długości około 160 metrów, a także wiadukt pod linią kolejową, dwa mniejsze mosty nad lokalnym potokiem, ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych.

Będzie to już 3 most na rzece Dunajec w Nowym Sączu. W maju 2019 roku zakończyła się budowa przeprawy pomiędzy centrum miasta, a osiedlem Helena. Natomiast od sierpnia 2015 roku kierowcy mogą korzystać z północnej obwodnicy miasta razem z mostem na Dunajcu.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!