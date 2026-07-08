To była ważna data. Podstacja pogotowia ratunkowego w Starym Sączu ma już 15 lat

Stary Sącz wybrano nie przypadkowo. Taka decyzja była odpowiedzią na potrzebę lepszego zabezpieczenia mieszkańców południowej części powiatu nowosądeckiego, ale też poprawy dostępności pomocy medycznej oraz skrócenia czasu dotarcia do pacjentów w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Podstacja w Starym Sączu jest dziś ważną częścią codziennej działalności Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. To miejsce, z którego przez lata zespoły ratownictwa medycznego wyruszały do tysięcy interwencji. Ratownicy pomagają nie tylko mieszkańcom Starego Sącza i okolicznych miejscowości, ale też całej Sądecczyzny.

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Dziś w podstacji sądeckiego pogotowia ratunkowego w Starym Sączu stacjonują dwa systemowe Zespoły Ratownictwa Medycznego. To K02 84 Stary Sącz oraz K02 86 Stary Sącz. Drugi zespół działa w tej bazie od 1 kwietnia 2019 roku.

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Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oprócz głównej bazy przy ulicy Śniadeckich ma też kilka podstacji na terenie powiatu nowosądeckiego. Karetki i zespoły ratownictwa medycznego dyżurują w Krynicy, Piwnicznej, Łososinie Dolnej, Grybowie, Łącku, Nawojowej, Korzennej, Starym Sączu i Rytrze.

Teraz trwają rozmowy o uruchomieniu kolejnej podstacji. Tym razem w Nowym Sączu. Taka baza miałaby powstać przy ulicy Głowackiego.

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