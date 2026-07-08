Wyniki matur 2026 Nowy Sącz. Jak poradzili sobie uczniowie z Nowego Sącza?

Wyniki matur Nowy Sącz: zdawalność i ogólne statystyki

W 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Nowym Sączu przystąpiło 2553 uczniów. Ogólna zdawalność w regionie wyniosła 85,08%, co pozwala na ocenę ogólnego poziomu przygotowania maturzystów. Najwyższe średnie wyniki osiągnięto tradycyjnie z języka obcego, podczas gdy matematyka i język polski przyniosły nieco niższe, ale wciąż stabilne rezultaty.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, każdy uczeń musiał zdać egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie średnich wyników dla przedmiotów podstawowych w Nowym Sączu:

Język angielski: średni wynik 76,43% (przystąpiło 2543 zdających, zdawalność: 93,61%)

średni wynik 76,43% (przystąpiło 2543 zdających, zdawalność: 93,61%) Matematyka: średni wynik 61,22% (przystąpiło 2561 zdających, zdawalność: 89,39%)

średni wynik 61,22% (przystąpiło 2561 zdających, zdawalność: 89,39%) Język polski: średni wynik 61,13% (przystąpiło 2560 zdających, zdawalność: 95,53%)

Warto zauważyć, że egzamin z języka angielskiego okazał się dla maturzystów z Nowego Sącza najłatwiejszy, co wpisuje się w ogólnopolskie trendy. Najniższy odsetek zdawalności wśród przedmiotów obowiązkowych zanotowano z matematyki, jednak wciąż pozostaje on na wysokim poziomie.

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Przedmioty rozszerzone. Jakie były wyniki matur w Nowym Sączu?

Egzaminy na poziomie rozszerzonym są kluczowe w procesie rekrutacji na studia. Wymagają one zaawansowanej wiedzy i przygotowania. Oto średnie wyniki z najchętniej wybieranych przedmiotów rozszerzonych wśród uczniów w Nowym Sączu w 2026 roku:

Język angielski: 66,51% (1765 zdających)

66,51% (1765 zdających) Język polski: 58,54% (557 zdających)

58,54% (557 zdających) Historia: 54,82% (156 zdających)

54,82% (156 zdających) Chemia: 48,20% (251 zdających)

48,20% (251 zdających) Biologia: 42,39% (548 zdających)

42,39% (548 zdających) Fizyka: 39,14% (71 zdających)

39,14% (71 zdających) Geografia: 35,92% (630 zdających)

35,92% (630 zdających) Matematyka: 35,26% (793 zdających)

Dzięki szczegółowym statystykom osoby planujące podejście do egzaminu w przyszłości mogą lepiej ocenić, które przedmioty sprawiają w regionie najwięcej trudności. Pamiętaj, że wyniki z rozszerzeń decydują o przyjęciu na wymarzone uczelnie, dlatego warto analizować je pod kątem progów punktowych z poprzednich lat na wybranych kierunkach.