Rusza budowa mostu w Niskowej. Prace potrwają do połowy grudnia

Tym razem do remontu wybrano most w miejscowości Niskowa, który jest na powiatowej trasie Biczyce Dolne – Gostwica. Stara i wąska przeprawa, która jest tam dziś będzie wyburzona i zastąpiona nową. Przy tej okazji powstanie tam też chodnik dla pieszych, a brzegi potoku będą wzmocnione i zabezpieczone.

Budowa nowego mostu w Niskowej będzie kosztować ponad milion złotych. Do budowy dokłada się też gmina Chełmiec, na której terenie Niskowa się znajduje. Gmina zapłaciła za dokumentację projektową.

Budowa mostu w Niskowej to efekt dobrej współpracy ze starostwem powiatowym w Nowym Sączu. My partycypujemy w kosztach realizacji inwestycji. Zapłaciliśmy 100 tysięcy złotych za wykonanie projektu budowy - mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

Na czas prac kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, bo samochody będą kierowane objazdem po moście tymczasowym poniżej przebudowywanego obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace zakończą się tam w połowie grudnia.

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W ostatnich latach na terenie powiatu nowosądeckiego odnowiono lub przebudowano kilka tego typu mostów. Między innymi w Klęczanach na powiatowej trasie Chełmiec – Limanowa, w miejscowości Zagorzyn na powiatowej drodze Łącko-Wola Kosnowa czy w Bereście na powiatowej trasie Berest - Mochnaczka.

Znacznie większe mosty powstaną na Dunajcu w gminie Łącko i na Popradzie w gminie Rytro. Budowa przeprawy Jazowsko – Obidza już się zaczęła i potrwa dwa lata. Natomiast wykonawca dla mostu Rytro – Sucha Struga ma być wybrany jeszcze w te wakacje.

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