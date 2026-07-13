Gigantyczny magazyn energii ma powstać na Sądecczyźnie. Ważny krok zrobiony

Specjalny list intencyjny w tej sprawie właśnie podpisało Ministerstwo Energii oraz spółka TAURON, która nową elektrownie w Rożnowie na Sądecczyźnie chce zbudować. Będzie to tak zwana elektrownia szczytowo-pompowa, która jednocześnie będzie też ogromnym magazynem energii.

To przedsięwzięcie o wartości blisko 7 miliardów złotych, które nie tylko zwiększy możliwości bilansowania energii i integracji odnawialnych źródeł, ale będzie też silnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki i regionu. Zakładamy, że około 80 procent wartości inwestycji pozostanie w kraju, dzięki zaangażowaniu polskich firm, wykonawców i zaplecza inżynieryjnego – mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Mówi Grzegorz Lot prezes zarządu TAURON Polska Energia

Elektrownia szczytowo-pompowa w Rożnowie jest jednym z najważniejszych przygotowywanych obecnie przedsięwzięć w obszarze wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce. Planowana moc instalacji wyniesie 767 MW, a pojemność magazynowa około 3,1 GWh. Elektrownia będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę Jeziora Rożnowskiego oraz naturalne uwarunkowania regionu.

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Co ważne nowa elektrownia poprawi też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Nowy zbiornik będzie mógł przyjąć do 10 procent dopływu fali powodziowej Dunajca, która dziś trafia do Jeziora Rożnowskiego. Skorzysta też turystyka, bo całość może stać się dużą atrakcją.

Mówi Zbigniew Paruch ze spółki TAURON EKOSERWIS w Rożnowie

Droga do budowy nowej elektrowni w Rożnowie jest jednak długa. Na dziś opracowany jest już projekt koncepcyjny, wykonano także kluczowe analizy środowiskowe i hydrologiczne, a także uzyskano warunki przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przygotowywane są też analizy geologiczne. TAURON zabezpieczył już większość terenów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz rozpoczął procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. Budowę nowej elektrowni w Rożnowie planuje się na lata 2028–2033. Budowa ma kosztować około 7 miliardów złotych.

List Intencyjny to nie tylko podpisanie dokumentu. To początek współpracy na rzecz stworzenia warunków, które pozwolą rozwijać w Polsce wielkoskalowe magazyny energii. Chcemy wspólnie wypracowywać rozwiązania sprzyjające realizacji strategicznych inwestycji, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju i będą wspierały dalszą transformację energetyczną – dodaje minister energii Miłosz Motyka

Dziś w Polsce działa sześć elektrowni szczytowo-pompowych. To Żarnowiec, Żydowo, Dychów, Porąbka-Żar, Niedzica i Solina.

Budowa obecnej zapory wodnej w Rożnowie zaczęła się w czerwcu 1935 roku, a zakończyła 1941 roku. Wtedy też zaczęło się napełnianie zbiornika, które trwało do 1943 roku.

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