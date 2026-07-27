Nowa jednostka wojskowa powstaje w naszym regionie. Będzie to Batalion Górski

Cały czas trwa proces formowania 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Będzie to zupełnie nowa, wyspecjalizowana jednostka Wojsk Lądowych. Jej zadaniem będzie praca w górzystym terenie, także w trudnych warunkach klimatycznych. Batalion będzie stacjonował w Wojnarowej koło Nowego Sącza, gdzie działa 21. Brygada Strzelców Podhalańskich.

Lekki Batalion Górski to jednostka o wysokiej mobilności, przygotowana do szybkiego przerzutu drogą powietrzną oraz prowadzenia samodzielnych działań w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Żołnierze batalionu będą realizować zadania związane z prowadzeniem działań bojowych w terenie górskim oraz w warunkach ekstremalnie niskich temperatur, w tym w środowisku subarktycznym, zabezpieczaniem kluczowych obszarów operacyjnych, czy szybkim reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia – informuje Wojsko Polskie.

Żołnierze działający w batalionie mają być wyposażeni w nowoczesny sprzęt górski, a także środki walki, które pomogą prowadzić różne działania w górzystym terenie. Wcześniej przejdą oni odpowiednie szkolenia.