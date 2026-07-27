Nowa jednostka wojskowa powstaje w naszym regionie. Będzie to Batalion Górski

Michał Rejduch
2026-07-27 8:01

W Wojnarowej koło Nowego Sącza powstaje nowa siła Wojska Polskiego. Będzie to Lekki Batalion Górski. Będą w nim służyć żołnierze specjalnie przeszkoleni do różnych działań w trudnym, górskim terenie.

Wojsko opanowało Nowy Sącz. Ruszyły Wojskowe Targi Służby i Pracy
Autor: Darek Ryś Wojsko opanowało Nowy Sącz. Ruszyły Wojskowe Targi Służby i Pracy

Cały czas trwa proces formowania 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Będzie to zupełnie nowa, wyspecjalizowana jednostka Wojsk Lądowych. Jej zadaniem będzie praca w górzystym terenie, także w trudnych warunkach klimatycznych. Batalion będzie stacjonował w Wojnarowej koło Nowego Sącza, gdzie działa 21. Brygada Strzelców Podhalańskich.

Polecany artykuł:

Pochwal się swoim ogrodem, balkonem czy terenem zielonym. Nagrody czekają!

Lekki Batalion Górski to jednostka o wysokiej mobilności, przygotowana do szybkiego przerzutu drogą powietrzną oraz prowadzenia samodzielnych działań w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Żołnierze batalionu będą realizować zadania związane z prowadzeniem działań bojowych w terenie górskim oraz w warunkach ekstremalnie niskich temperatur, w tym w środowisku subarktycznym, zabezpieczaniem kluczowych obszarów operacyjnych, czy szybkim reagowaniem w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia – informuje Wojsko Polskie.

Żołnierze działający w batalionie mają być wyposażeni w nowoczesny sprzęt górski, a także środki walki, które pomogą prowadzić różne działania w górzystym terenie. Wcześniej przejdą oni odpowiednie szkolenia.

Przekazanie kluczy do mieszkań STBS kolejnym lokatorom
Galeria zdjęć 6
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
wojsko
Wojsko Polskie