Pochwal się swoim ogrodem, balkonem czy terenem zielonym. Nagrody czekają!

Do konkursu można zgłaszać się do 31 lipca. Trzeba wypełnić specjalny wniosek i załączyć kilka zdjęć, które pokażą jak nasz ogród, balkon czy teren zielony wygląda. Tak przygotowany komplet można wysłać tradycyjną pocztą na adres urzędu miasta Nowego Sącza lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

Dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia się do konkursu można znaleźć w siedzibach zarządów osiedli, w wydziale komunalnej obsługi miasta lub na stronie www.nowysacz.pl.

W Nowym Sączu do wyboru są cztery kategorie. To ogrody przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych oraz ogrody na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W zgłoszeniu powinna być karta zgłoszeniowa z dołączonymi zdjęciami. Fotografii może być maksymalnie 5. Co najmniej dwa ujęcia powinny być szersze - informuje urząd miasta

Czy ten aktor grał w „Ranczu”? Quiz tylko dla bystrzachów. Uważajcie na JEDNO pytanie! Pytanie 1 z 13 Czy Paweł Królikowski grał w "Ranczu"? TAK NIE Następne pytanie

Zgłoszenia oceni komisja konkursowa. Sprawdzana będzie między innymi czystość i estetyka, różnorodność gatunkowa roślin, a także funkcjonalność. Najpiękniejsze zielone tereny w Nowym Sączu oraz balkony i przydomowe ogrody poznamy na przełomie września i października.

Konkurs pod hasłem Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni w mieście jest organizowany już od prawie 30 lat. W tamtym roku zgłosiło się ponad 90 uczestników.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]