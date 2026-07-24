Koniec stania na deszczu, śniegu czy na wietrze. Będą nowe przystanki w gminie Łącko!

W sumie na terenie gminy Łącko będzie wymienionych 28 wiat przystankowych. 20 jest zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej numer 969, a 8 znajduje się przy drogach powiatowych. Prace będą kosztować ponad milion złotych.

Nowe przystanki będą nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne. Będą wyposażone między innymi w ławki z oparciem, kosze na odpady, gabloty informacyjne, oznakowanie przystankowe, energooszczędne oświetlenie LED zasilane instalacją solarną. Przystanki będą też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowe wiaty przystankowe to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa, komfortu podróżowania oraz estetyki przestrzeni publicznej naszej gminy - mówi Jan Dziedzina wójt gminy Łącko

Nie zabraknie też elementów lokalnych. Na ścianach wykonanych z bezpiecznego szkła pojawi się grafika z motywem „łąckiej parzenicy”, która nawiązuje do lokalnej tożsamości Gminy Łącko.

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Do tej pory firma, która wygrała przetarg na wymianę przystanków zdemontowała już stare wiaty razem z fundamentami, przygotowała podłoże oraz ułożyła nawierzchnie z kostki brukowej. Zakończenie prac zaplanowano na 1 września.

Gmina Łącko jest już kolejną na Sądecczyźnie, która w ostatnim czasie wymieniła przystanki. W 2022 roku nowe wiaty autobusowe pojawiły się też na terenie gminy Łabowa. Głównie przy trasie krajowej Nowy Sącz - Krynica.

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