Kolejni lokatorzy odebrali klucze do mieszkań w blokach STBS. Wręczył je wiceminister [ZDJĘCIA]

Inwestycję, która powstała przy ul. 29 listopada w Nowym Sączu wizytował odpowiedzialny za sprawy mieszkalnictwa, wiceminister rozwoju i technologii, Tomasz Lewandowski. Razem z władzami miasta i spółki STBS wręczył klucze nowym lokatorom, którzy już niebawem zamieszkają w trzech budynkach. Zwrócił on uwagę na nowoczesne rozwiązania, które są jedynymi w skali kraju, jakie zastosowano w blokach wielorodzinnych. Chodzi o baterie termiczne, aby ekologicznie i tanio ogrzewać oraz chłodzić mieszkania. Pozwoli to na redukcję kosztów w wysokości około 60 procent.

Polecany artykuł: Akademia Nauk Stosowanych zmieni nazwę i będzie nadawać stopnie naukowe

Dzięki KPO, które wymuszały zwiększoną efektywność energetyczną, która ma przełożenie z kolei na niższe rachunki, na środowisko także oczywiście. Takich projektów jest wiele uruchomionych na mapie Polski, ale ja nie mam wątpliwości, że to są najnowocześniejsze budynki i najtańsze w eksploatacji w Nowym Sączu, a pewno jedne z najtańszych i najnowocześniejszych w kraju. Mieszkanie to nie jest tylko składnik aktywów. Ono ma wpływ na decyzję o usamodzielnieniu się, o założeniu rodziny, o rozwoju rodziny, związków. Więc w dobie depopulacji bez inwestowania w ludzi, w rodzinę, bez inwestowania w mieszkania, tego problemu nie rozwiążemy. Na tym osiedlu mamy 137 mieszkań, 137 ludzkich historii się tutaj dzisiaj pisze. Zmieniamy życie 137 rodzin, które nie będą musiały drżeć co miesiąc o to, czy stać je będzie na ratę czynszu. Nie będą musiały decydować się o zakupie mieszkania gdzieś w ośrodku oddalonym od ich centrum życia. Nie muszą decydować się na mieszkanie dużo mniejsze niż to, którego oczekują. Odpowiedzią jest najem społeczny, właśnie realizowany przez TBS-y. Dostępne mieszkania o stosunkowo niskim czynszu i na stabilny najem. To jest alternatywa dla własności, bardzo fajna, bardzo ciekawa i dostępna cenowo – powiedział nam Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.

Sonda Czy masz mieszkanie na własność? Tak Nie

W najbliższych tygodniach Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie się kontaktować z wnioskodawcami, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i proponować im mieszkania, które pozostały w puli. Do podziału jest 50 lokali ze 137, które powstały w nowych blokach.