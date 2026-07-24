Sądeczanin, Michał Pasiut wicemistrzem świata!

Michał Rejduch
2026-07-24 7:50

Michał Pasiut z Nowego Sącza wywalczył tytuł wicemistrza świata w kajakarstwie górskim. Zawody odbywają się w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych. Podczas czwartkowego finału tor pokonał w 84,34 sekundy.

Michał Pasiut
Autor: facebook.com/PZKaj, fot.Paweł Skraba/ Facebook

Sądeczanin brał udział w konkurencji slalomu K1. Już w eliminacjach zdobył wysoką pozycję z czasem 82,90 sekund, a w półfinale 85,38. W samym finale szybszy od niego był Czech Jakub Krejci, który pokonał Michała Pasiuta zaledwie o 0,69 sekundy. Brązowy medal wywalczył Włoch Giovanni de Gennaro. W tej samej konkurencji startował również inny Polak, Sądeczanin Dariusz Popiela. Znalazł się na dziewiątym miejscu.

W mistrzostwach wystartowała również wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska, która walczyła w kategorii K1 kobiet. Zawodniczka zajęła dziesiąte miejsce.

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