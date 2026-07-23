Gmina Chełmiec mówi STOP wandalom! W akcji kamery, monitoring i firma ochroniarska

Monitoring pojawił się na wszystkich gminnych obiektach sportowych typu Orlik, a także na kompleksie Arena Trzetrzewina. System działa przez całą dobę i jest połączony z centrum monitoringu jednej z firm ochroniarskich. To gwarantuje szybką reakcję w przypadku wykrycia osób, które będą się tam źle zachowywać.

Nowoczesne kamery zamontowano na boiskach Orlik w Chełmcu, Świniarsku, Biczycach Dolnych i Librantowej, a także na Arenie Trzetrzewina. W najbliższym czasie nowy system będzie uruchomiony również na świeżo wyremontowanym obiekcie w Wielogłowach - mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Nowy system jest zintegrowany z całodobowym centrum monitorowania jednej z firm, która odpowiada zarówno za monitoring obiektów sportowych, jak i za ich ochronę.

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Prace, które wykonano do tej pory na obiektach w Chełmcu, Biczycach Dolnych, Świniarsku i Librantowej kosztowały prawie 50 tysięcy złotych. Pieniądze wydał samorząd gminy Chełmiec.

Gmina Chełmiec zdecydowała się na taki krok po licznych atakach wandali. Wiosną tego roku między innymi zdemolowano zaplecze sportowe przy boisku w miejscowości Świniarsko. Wandale uszkodzili tam drzwi, armaturę łazienkową, a nawet wyrwali rury i klamki.

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