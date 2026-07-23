Będzie bezpieczniej nad wodą. Są kolejne pieniądze dla Sądeckiego WOPR

Pomoc nie jest mała, bo tym razem samorząd powiatu nowosądeckiego Sądeckiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu przekazał 75 tysięcy złotych. Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Polecany artykuł: Duże pieniądze dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej na ksiązki i audiobooki

Dzięki przekazanemu wsparciu ratownicy będą mogli doposażyć jednostkę w nowoczesny sprzęt, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą oraz usprawni prowadzenie działań ratowniczych na terenie powiatu nowosądeckiego - mówi starosta Tadeusz Zaremba

Specjalną umowę, która potwierdza przyznanie pieniędzy podpisali starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba, wicestarosta Antoni Koszyk oraz prezes Sądeckiego WOPR Jarosław Pogwizd.

Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii! Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię główny bohater filmu "Szatan z siódmej klasy"? Kornel Adam Michaś Następne pytanie

Tu warto przypomnieć, że wodnym ratownikom, którzy działają w Małopolsce pomaga też samorząd województwa. Jeszcze przed wakacjami tego typu grupom przekazano w sumie 400 tysięcy złotych. W regionie sądeckim pomoc trafiła do Sądeckiego WOPR oraz do Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Samorząd województwa małopolskiego już od wielu lat pomaga wodnym ratownikom w naszym regionie. Od 2013 roku do małopolskich grup WOPR trafiło w sumie kilka milionów złotych.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!