Akademia Nauk Stosowanych zmieni nazwę i będzie nadawać stopnie naukowe

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ważne decyzje dla uczelni

Takie zmiany dają sadeckiej uczelni nowe możliwości. Przede wszystkim będzie ona mogła stać się pełnowartościową uczelnią akademicką, która będzie kształcić przyszłą kadrę naukową. Decyzje o przyznaniu nowej kategorii ANS otrzymała w środę, 22 lipca z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okres oceny działań zespołu 12 osób, w skład którego wchodzą wykładowcy uczelni z tytułami naukowymi, obejmował pięć lat. Sądecką uczelnię oceniano razem z innymi szkołami wyższymi, akademiami i uniwersytetami w Polsce.

Pierwsze kryterium to była ocena poziomu działalności naukowej, potwierdzona publikacjami i pracami rozwojowymi. I tutaj pod uwagę były brane artykuły naukowe opublikowane głównie w czasopismach recenzowanych i z listy ministerstwa oraz monografie naukowe. Drugie kryterium dotyczyło efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmowało ono projekty badawcze i prace rozwojowe finansowane w trybach konkursowych. Trzecie, ostatnie kryterium obejmowało analizę wpływu naszej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i w tym kryterium były tak zwane oceny wpływu. Wykazaliśmy dwie oceny wpływu, jedną na poziomie lokalnym, drugą na poziomie międzynarodowym. Oczekujemy teraz do 31 sierpnia na oficjalny komunikat i decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzającą kategorię B+ w dyscyplinie naukowej „Ekonomia i finanse” - wyjaśnia rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Józef Ciuła.

Taka decyzja daje uczelni nowy przywilej. Będzie ona mogła zmienić nazwę. Na razie nie wiadomo jak będzie się nazywać Akademia Nauk Stosowanych. Ma się tym zająć Senat Uczelni. Nową nazwę poznamy na początku 2027 roku. W przyszłości uczelnia chce stworzyć szkołę doktorską. Na to jednak trzeba poczekać około pięciu lat. Na razie kandydaci z całej Polski, którzy będą chcieli otrzymać tytuł doktora lub doktora habilitowanego z dziedziny ekonomii i finansów w Akademii Nauk Stosowanych, będą musieli zawnioskować do władz uczelni o otwarcie przewodu, przygotować pacę i obronić ją przed komisją. Zdaniem dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, to bardzo duży krok w przyszłość nie tylko dla wydziału, ale też całej uczelni.

To jest absolutnie przełomowy moment w dziejach Wydziału Nauk Ekonomicznych, ale przede wszystkim Akademii Nauk Stosowanych, która nas jednoczy. Jest to potwierdzenie tego, że na Wydziale Nauk Ekonomicznych pracują naukowcy, którzy publikują na poziomie światowym, których prace są publikowane w międzynarodowych renomowanych czasopismach, są cytowani, są uznanymi ekspertami. Dla naszych studentów to też jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że studiują na uczelni, na której pracują naukowcy, którzy są uznawani na całym świecie. Nasz dyplom zyskuje nowy blask, nowe światło i nowy prestiż i ten dyplom będzie otwierał wszystkie drzwi w Polsce i w Europie. To jest też dobra wiadomość dla sądeckiego biznesu, dla przedsiębiorców, dla instytucji otoczenia biznesu, ponieważ zyskują wiarygodnego partnera do różnych projektów, do badań — mówi Aneta Oleksy – Gębczyk, dziekan wydziału nauk ekonomicznej nowosądeckiej ANS.