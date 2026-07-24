Przybywa wypadków na rowerach w górach. GOPR prosi o ostrożność na szlakach

O tym, że o wypadek na dwóch kółkach na szlaku jest bardzo łatwo przekonało się już wielu rowerzystów. Od początku wakacji ratownicy Krynickiej Grupy GOPR pomogli już ponad 30 osobom, które w góry wyjechały właśnie na rowerach.

Dlatego zanim rowerem ruszymy na górski szlak sprawdźmy jakie są tam warunki. O rade zawsze można zapytać ratowników GOPR. Zadbajmy też o dobry stan techniczny naszych dwóch kółek. Nie zapomnijmy też o wyposażeniu, które może uratować nasze zdrowie, a może nawet życie.

Przypominamy, że podczas uprawiania górskich aktywności, zwłaszcza jazdy na rowerze, kask powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia. Chroni on najważniejszą część naszego ciała i może znacząco ograniczyć skutki wypadku - przypominają ratownicy GOPR z Krynicy.

W ostatnim czasie góry na rowerach coraz częściej odwiedzają już nie tylko doświadczenie fani dwóch kółek, ale też osoby mniej doświadczone na rowerach elektrycznych. Takie pojazdy ułatwiają im wjazd w miejsca położone wyżej. Problemy pojawiają się podczas zjazdu. Wtedy też dochodzi do tych najbardziej poważnych wypadków.

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Wychodząc w góry na nogach czy wyjeżdżając na rowerach zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy, a w nim zapisany numer do górskich ratowników. To 601-100-300 lub 985. Warto też na smartfon pobrać aplikację RATUNEK, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza Beskid Sądecki oraz zachodnią część Beskidu Niskiego. W grupie działa 15 ratowników zawodowych i ponad 180 ochotników. Stacja Centralna znajduje się w Krynicy – Zdrój, a w Piwnicznej Zdroju działa Regionalna Stacja Ratunkowa. Krynicy GOPR ma też kilka stacji terenowych. Między innymi na Jaworzynie Krynickiej, na Przehybie czy na Magurze Małastowskiej.

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