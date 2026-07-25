Dwa parki w Starym Sączu dostaną nowy wygląd. Zmiany będą duże

Plac Teresy Platy Nowińskiej w Starym Sączu znajduje się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Patronka tego miejsca była wybitną rzeźbiarką i profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Urodziła się w 1946 roku w Mostkach. Natomiast Ogrody świętego Franciszka są zlokalizowane obok siedziby urzędu miasta i przypominają o działalności świętego Franciszka z Asyżu, który był miłośnikiem przyrody i ekologii.

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W jednym i drugim miejscu odnowione będą alejki spacerowe, ławeczki, a także drzewa, krzewy oraz zieleń. Powstaną też nowe miejsca do wypoczynku, relaksu i spacerów. Zarówno ogród jak i skwer będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z odnowionych miejsc będą mogli korzystać mieszkańcy Starego Sącza, ale też turyści w różnym wieku. Dzięki różnorodności funkcji i udogodnień parki staną się miejscem integracji, rekreacji i edukacji – informuje urząd miasta Starego Sącza

Dzięki pracom, które zaplanowano na skwerze Teresy Platy Nowińskiej oraz w Ogrodach Świętego Franciszka w centrum miasta pojawi się więcej drzew, krzewów i roślin, które staną się nowym domem dla ptaków, owadów czy drobnych zwierząt.

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Nowy wygląd skweru Teresy Platy Nowińskiej oraz Ogrodów Świętego Franciszka w Starym Sączu mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.

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