Ważne umowy podpisane! Bliżej do budowy Sądeczanki

Chodzi o dwa odcinki. Wytrzyszczka - Łososina Dolna oraz Tęgoborze – Nowy Sącz. Koncepcja programowa dla pierwszego fragmentu ma być gotowa w 30 miesięcy, a dla drugiego w 27 miesięcy. Jeszcze w tym miesiącu GDDKiA podpisze umowę z firmą, która podobny dokument przygotuje dla odcinka Okocim – Uszew.

GDDKIA ponownie ogłosiła też przetarg na analizę możliwości zmiany przebiegu odcinka Łososina Dolna – Tęgoborze. Podobna analiza ma być przygotowana także dla odcinka Uszew – Wytrzyszczka. W tym jednak przypadku wykonawca już jest. Umowa ma być podpisana jeszcze w lipcu.

Koncepcję programową wykonuje się, aby doprecyzować wybrany w decyzji środowiskowej wariant przebiegu. W praktyce dowiadujemy się więcej na temat tego, jak będzie wyglądał przyszły projekt drogi. Jakie rozwiązania konstrukcyjne i jakie zabezpieczenia będą rozważane przez projektanta, a także z jakich materiałów będą wykonywane poszczególne obiekty takie jak tunele czy mosty. Badania geologiczne umożliwiają dokładne określenie rodzaju podłoża, na jakim będziemy budować. Realizujemy je poprzez wykonywanie punktowych odwiertów i sondowań w miejscu planowanej trasy - mówi Maciej Ostrowski szef oddziału GDDKiA w Krakowie

Mówi Maciej Ostrowski szef oddziału GDDKiA w Krakowie

W przypadku odcinka Wytrzyszczka - Łososina Dolna nowa trasa pobiegnie blisko dzisiejszej drogi krajowej numer 75, w niektórych miejscach wykorzystując jej obecny przebieg. Umowa przewiduje też badania geologiczne. Wykonanych zostanie 4150 wierceń o długości 4,2 km i 1450 sondowań. W przypadku odcinka Tęgoborze - Nowy Sącz do wykonania jest 7000 wierceń o długości 6,7 kilometrów, a także 2600 sondowań.

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Prace nad Sądeczanką podzielone są na kilka etapów. W przypadku trzech odcinków, które już są uzgodnione w 2028 roku ogłoszone będą przetargi na realizację. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych odcinków, do których przebiegu zastrzeżenia mają lokalni mieszkańcy i samorządowcy przetargi na budowę będą ogłoszone trochę później.

Mówi Maciej Ostrowski szef oddziału GDDKiA w Krakowie

Dziś droga krajowa numer 75 jest trasą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa droga, która połączy Nowy Sącz z Brzeskiem ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dziś droga krajowa numer 75 jest trasą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa droga, która połączy Nowy Sącz z Brzeskiem ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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