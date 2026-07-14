Jest areszt i zarzuty. To po alkoholowej libacji w Nowym Sączu, która mogła zakończyć się tragicznie

Wszystko wydarzyło się w minioną sobotę w mieszkaniu na jednym z osiedli w Nowym Sączu, gdzie przebywał 30-latek razem z 50-letnim mężczyzną oraz dwoma kobietami w wieku 38 i 60 lat. Wszyscy pili alkohol. W pewnym momencie jeden z mężczyzn został ugodzony przez swoją partnerkę Iwonę J nożem w okolicę serca. Mężczyzna trafił do szpitala.
Jeden z mężczyzn, który był na miejscu, Ryszard W wymył i wytarł narzędzie zbrodni, po czym odłożył je na miejsce. Później, kiedy stan zaatakowanego się pogarszał wspomniany mężczyzna o tym co się stało powiadomił służby ratunkowe. Tego samego dnia w godzinach nocnych, funkcjonariusze komendy miejskiej policji w Nowym Sączu zatrzymali Iwonę J. oraz pozostałych uczestników libacji.
Po przesłuchaniu w charakterze świadka 60-latka została zwolniona. 50-letniemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na utrudnianiu postępowania karnego poprzez zacieranie śladów. Mężczyzna przyznał się w całości do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie. W stosunku do podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju - informuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu \Justyna Rataj-Mykietyn
Natomiast 38-latka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny oraz spowodowania u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Kobieta formalnie przyznała się do zarzuconego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku prowadzanego śledztwa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanej prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zgodził się na to. Kobieta za kratki trafiła na 3 miesiące.
Na tym cała sprawa jednak się nie kończy, bo teraz śledczy będą ustalać kolejne fakty. Chodzi między innymi o przesłuchanie pokrzywdzonego. Na razie jest to nie możliwe przez aktualny stan jego zdrowia. Prokuratura będzie też chciała uzyskać kompleksową opinię sądowo-lekarską w zakresie charakteru jak i stopnia doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała, a także szeregu opinii biegłych z zakresu biologii, daktyloskopii, toksykologii oraz opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących podejrzanych.
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