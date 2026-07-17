Pochwal się swoim ogrodem. Nagrody czekają!

O zmianę terminu finału konkursu prosili sami mieszkańcy, którzy przekonywali, że ostatnie ulewne deszcze sprawiły, że wiele ogrodów źle się prezentowało. Teraz pogoda się poprawiła, a to pozwoli roślinom szybko się zregenerować i ponownie zachwycić swoim wyglądem.

Chcemy, aby uczestnicy mogli pokazać efekty swojej całorocznej pracy w jak najlepszym momencie, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zgłoszeń do 24 lipca. Mówi Liliana Wańczyk, prezes Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju Gminy Chełmiec, które jest organizatorem konkursu.

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Chełmiec, którzy samodzielnie urządzają i pielęgnują swoje ogrody. Każdy uczestnik może zgłosić jeden ogród, prezentując jego najpiękniejsze zakątki na maksymalnie pięciu fotografiach. Zdjęcia należy przesłać na adres [email protected]. Konkurs podzielony jest na dwie części.

Najpierw na poziomie sołectw wyłonieni zostaną reprezentanci poszczególnych miejscowości, a następnie finałowe ogrody odwiedzi główna komisja konkursowa, która wybierze zwycięzców. Komisja będzie oceniać między innymi estetykę ogrodu, kompozycję przestrzeni, różnorodność roślin, kreatywność aranżacji oraz rozwiązania przyjazne środowisku.

Jesteśmy gminą, która promuje wartości rodzinne i wspiera rodziny. Konkurs „Kwiatowy zawrót głowy” służy integracji mieszkańców i rodzin. Zachęcam innych do chwalenia się swoimi ogrodami, a wnuków do wspierania babć i dziadków przy pielęgnowaniu kwiatów - dodaje wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

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Podobny konkurs od lat organizuje też Nowy Sącz. W tym mieście swoimi ogrodami i balkonami mogą chwalić się mieszkańcy, a terenami zielonymi firmy, instytucje, szkoły, przedszkola czy zarządy osiedli. W Nowym Sączu czasu na zgłoszenia jest więcej, bo do końca lipca.

W Nowym Sączu do wyboru są cztery kategorie. To ogrody przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych oraz ogrody na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W zgłoszeniu powinna być karta zgłoszeniowa z dołączonymi zdjęciami. Fotografii może być maksymalnie 5. Co najmniej dwa ujęcia powinny być szersze - informuje urząd miasta

Taki komplet można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta przy Rynku 3. Zgłoszenie można przesłać mailowo na adres [email protected]. Zgłoszenia oceni komisja konkursowa. Najpiękniejsze zielone tereny w Nowym Sączu oraz balkony i przydomowe ogrody poznamy na przełomie września i października.

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