Nielegalne wyroby tytoniowe w rękach policji. Właściciel też zatrzymany!

Dariusz Ryś
2026-07-16 14:08

Sądeccy policjanci, którzy zajmują się zwalczeniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli niemal 70 tysięcy sztuk papierosów, 250 kilogramów krajanki tytoniu oraz 440 kilogramów suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Zatrzymano też właściciela towaru.

Białe worki i bele z tytoniem w nielegalnej wytwórni. O akcji policji przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej policjanci znaleźli kilka dni temu na terenie powiatu nowosądeckiego w trakcie przeszukania pojazdu podejrzewanego mężczyzny. Na tym jednak sprawa się nie skończyła, bo mundurowi odkryli coś jeszcze.

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Jak się okazało, nielegalne wyroby tytoniowe znajdowały się również w pomieszczeniach przez niego użytkowanych, gdzie policjanci ujawnili maszynę służącą do ich produkcji. Łącznie podczas realizowanych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 69 600 sztuk papierosów, blisko 250 kg krajanki tytoniu i niemal 440 kg suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Gdyby nie akcja policjantów, to skarb państwa przez niezapłacone podatki mógł stracić ponad 1 milion 340 tysięcy złotych.

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Zatrzymany mieszkaniec województwa małopolskiego usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, za co grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo mężczyzna ma dozór policji. Nie może też opuszczać kraju.

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