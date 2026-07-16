Nielegalne wyroby tytoniowe w rękach policji. Właściciel też zatrzymany!

Papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej policjanci znaleźli kilka dni temu na terenie powiatu nowosądeckiego w trakcie przeszukania pojazdu podejrzewanego mężczyzny. Na tym jednak sprawa się nie skończyła, bo mundurowi odkryli coś jeszcze.

Jak się okazało, nielegalne wyroby tytoniowe znajdowały się również w pomieszczeniach przez niego użytkowanych, gdzie policjanci ujawnili maszynę służącą do ich produkcji. Łącznie podczas realizowanych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 69 600 sztuk papierosów, blisko 250 kg krajanki tytoniu i niemal 440 kg suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Gdyby nie akcja policjantów, to skarb państwa przez niezapłacone podatki mógł stracić ponad 1 milion 340 tysięcy złotych.

Ich Troje czy Ranczo? Dopasuj cytat piosenki do konkretnego artysty! Pytanie 1 z 13 Powtórzyć Tobie jeszcze raz to, co wtedy Ich Troje Ranczo Następne pytanie

Zatrzymany mieszkaniec województwa małopolskiego usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, za co grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo mężczyzna ma dozór policji. Nie może też opuszczać kraju.

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