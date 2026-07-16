Są utrudnienia w Ptaszkowej i Starej Wsi. Powiatowa droga jest tam zamknięta

Największe utrudnienia na powiatowej trasie Ptaszkowa – Wojnarowa czekają na kierowców w dwóch miejscowościach. W Ptaszkowej oraz Starej Wsi. W czwartek, 16 lipca i w piątek 17 lipca droga będzie tam zamknięta.

Firma, która pracuje w terenie przystąpiła właśnie do wykonywania warstwy wiążącej na całej szerokości jezdni. Dlatego konieczne jest zamknięcie remontowanego odcinka. Najpierw od posesji Stara Wieś 175 do posesji Stara Wieś 232, a później od posesji Ptaszkowa 650 do posesji Stara Wieś 131 – informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Droga w Ptaszkowej i Starej Wsi będzie zamknięta między godziną 08:00, a 17:00. Dla kierowców wyznaczono objazdy.

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Remontowany odcinek w Ptaszkowej i Starej Wsi można ominąć drogą krajową numer 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn – Mogilno – Krużlowa lub Grybów – Krużlowa.

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