Policja świętuje i zaprasza do wspólnej zabawy. Będzie się działo!

W tym roku nowosądeckie Święto Policji będzie zorganizowane w Grybowie. Wydarzenie zacznie się o godzinie 12:00 w Amfiteatrze Letnim w Parku Miejskim. Będzie zarówno część oficjalna, jak i ta bardziej piknikowa dla całych rodzin.

Podczas uroczystego apelu zostaną wręczone odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Będzie to również doskonała okazja, by podziękować za służbę i pracę na rzecz sądeckiej jednostki i bezpieczeństwa w regionie - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Po zakończeniu części oficjalnej zacznie się piknik, który zaplanowano między godziną 13:30, a 16:00. Na mieszkańców regionu będzie czekać miasteczko profilaktyczno-edukacyjne z pokazem sprzętu służb mundurowych oraz promocją zawodu policjanta.

Chętni będą mogli między innymi z bliska przyjrzeć się sprzętom oraz pojazdom wykorzystywanym przez mundurowych podczas codziennej służby, odbić swoje linie papilarne na pamiątkowym dyplomie, a najmłodsi wziąć udział w konkursach na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie zabraknie drobnych upominków, gadżetów oraz materiałów edukacyjnych - dodaje Aneta Izworska

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W Grybowie będą też czekać stoiska promocyjne innych służb. Między innymi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Lekkiego Batalionu Górskiego z Wojnarowej czy Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej. Pokaże się też Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, MORD, ZUS, NFZ czy Krynicka Grupa GOPR.

Coś dla siebie znajdą też Ci, którzy myślą o pracy w mundurze. Na miejscu pojawią się przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji z Nowego Sącza. Będzie też można dowiedzieć się jak zostać policjantem.

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