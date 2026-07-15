Ruszył remont drogi krajowej numer 75 koło Nowego Sącza. Są utrudnienia!

Roboty na remontowanym odcinku drogi krajowej numer 75 koło Nowego Sącza nie będą krótkie, bo mają trwać około 8 tygodni. To oznacza, że utrudnień na trasie Wielopole-Wielogłowy trzeba się spodziewać co najmniej do połowy września.

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi poprzez budowę nowej nawierzchni oraz poprawę odwodnienia drogi – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

W planie jest frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw bitumicznych, uzupełnienie poboczy, a także malowanie oznakowania poziomego drogi. Prace będą kosztować około 2,5 miliona złotych. Pieniądze wykłada budżet państwa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznaje, że utrudnienia w trakcie remontu będą, ale roboty zaplanowano tak, żeby ruch w obu kierunkach był utrzymany.

Kierowcy muszą się liczyć z ograniczeniem prędkości do 40 kilometrów na godzinę, zwężeniem jezdni, trzeba też uważać na pojazdy budowy oraz pracowników, którzy będą poruszać się po jezdni. Chwilami może też być wprowadzany ruch wahadłowy - dodaje Kacper Michna

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Droga krajowa numer 75 w okolicach Nowego Sącza jest mocno zatłoczona. Na dobę tym odcinkiem przejeżdża średnio około 20 tysięcy pojazdów. Dlatego GDDKiA prosi kierowców o planowanie podróży z uwzględnieniem utrudnień na remontowanym odcinku. Warto też zastanowić się nad wyborem innej trasy.

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