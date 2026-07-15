Są nowe wzory legitymacji emeryta – rencisty. Sprawdź co się zmieniło

Wprowadzone zmiany wynikają z nowych przepisów prawnych, które obowiązują od lipca tego roku. To krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa danych emerytów i rencistów. Nowe legitymacje emeryta lub rencisty ZUS wydaje od poniedziałku, 13 lipca. Przy tej okazji ZUS odświeżył też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel.

ZUS przypomina, że klienci nie muszą składać wniosku o wydanie nowej legitymacji. Wszystkie dokumenty wydane na dotychczasowych wzorach są aktualne do okresu, kiedy ich ważność się kończy.

Plastikowa karta będzie miała zaawansowane elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem. To gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem, unikatowy numer - każdy dokument będzie miał własny numer naniesiony trwale na etapie produkcji - mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik ZUS w województwie Małopolskim

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Emeryci i renciści mogą też korzystać z elektronicznej mLegitymacji, która obowiązuje od stycznia 2023 roku. Można ją pobrać w bezpłatnej aplikacji mObywatel. W ten sposób każdy emeryt i rencista ma dostęp do dokumentu na przykład w swoim smartfonie.

Co ważne ZUS wystawia mLegitymację automatycznie każdemu, kto nabywa prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać wniosku. Działa ona tak samo, jak tradycyjny plastikowy dokument - dodaje Anna Szaniawska

Natomiast plastikową legitymację ZUS wyda tylko na wniosek emeryta lub rencisty. Można korzystać z jednej i drugiej wersji.

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