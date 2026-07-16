Ruszył remont ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu. Są objazdy!

Prace na ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu mają trwać kilka tygodni. Pod warunkiem, że drogowcy nie dokopią się do podziemnych niespodzianek, które te prace mogły by wydłużyć.

Na ulicy Dunajewskiego wymieniona będzie sieć wodociągowa, a także nawierzchnia asfaltowa – informuje Miejski Zarząd Dróg z Nowego Sącza

Prace w centrum miasta niestety oznaczają utrudnienia, bo remontowana ulica Dunajewskiego będzie zamknięta. Dla samochodów MZD wyznaczył objazdy.

Pojazdy jadące od ulicy Jagiellońskiej będą kierowane ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki, a te które pojadą do ulicy Wąsowiczów będą kierowane na ulicę Czarnieckiego - informuje MZD Nowy Sącz

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Remont ulicy Dunajewskiego oznacza utrudnienia nie tylko dla kierowców, ale też dla pasażerów MPK. To dlatego, że innymi trasami pojadą miejskie autobusy, które do tej pory tą ulicą przejeżdżały. Chodzi o linie numer 5, 18, 23, 28, 31, 41, 42, 45, 101, 14, 15, 17, 25, 27 i 30.

Autobusy linii 5, 18, 23, 28, 31, 41, 42, 45, 101 w kierunku dworca MPK pojadą przez Rynek, Lwowską, Matejki, Kościuszki, Jagiellońską, a potem dalej własnymi trasami. Natomiast linie numer 14, 15, 17, 25, 27, 30 będą kierowane na ulicę Lwowską, Matejki, Kościuszki, Jagiellońską i dalej własnymi trasami.

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